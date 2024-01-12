США ввели санкции против РФ из-за поставок ракет из Северной Кореи, — Ермак

Северокорейская ракета KN-23. Иллюстративное фото: CSIS Missile Defense Project

Соединенные штаты Америки ввели новые санкции против России. Причиной тому стали поставки баллистических ракет из Северной Кореи.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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США ввели новые санкции против РФ

"США ввели санкции из-за поставок баллистических ракет из КНДР в Россию", — написал он.

Как отметил Ермак, санкции применяются против трех российских компаний и одного физлица, причастных к передаче и испытанию баллистических ракет Северной Кореи для использования Россией в войне против Украины.

Скриншот поста Ермака

Напомним, что представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что российские захватчики снова применили несколько баллистических ракет из Северной Кореи против Украины. Это произошло в субботу, 6 января.

Также мы писали, что постоянный представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук рассказал, что Северная Корея передает баллистические ракеты России, чтобы использовать Украину в качестве полигона для их испытания. Это касается и тех разработок, которые способны нести ядерный заряд.