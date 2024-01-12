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США ввели санкции против РФ из-за поставок ракет из Северной Кореи, — Ермак

12 января 2024 11:12
обновлено: 11:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
США ввели санкции против РФ из-за поставок ракет из Северной Кореи, — Ермак
Северокорейская ракета KN-23. Иллюстративное фото: CSIS Missile Defense Project
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Соединенные штаты Америки ввели новые санкции против России. Причиной тому стали поставки баллистических ракет из Северной Кореи.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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"США ввели санкции из-за поставок баллистических ракет из КНДР в Россию", — написал он.

Как отметил Ермак, санкции применяются против трех российских компаний и одного физлица, причастных к передаче и испытанию баллистических ракет Северной Кореи для использования Россией в войне против Украины.

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Скриншот поста Ермака

Напомним, что представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что российские захватчики снова применили несколько баллистических ракет из Северной Кореи против Украины. Это произошло в субботу, 6 января.

Также мы писали, что постоянный представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук рассказал, что Северная Корея передает баллистические ракеты России, чтобы использовать Украину в качестве полигона для их испытания. Это касается и тех разработок, которые способны нести ядерный заряд.

санкции против России
США
Андрей Ермак
ракеты
война в Украине

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