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Окупанти знову застосували балістичні ракети з КНДР проти України, — Кірбі

10 січня 2024 10:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти знову застосували балістичні ракети з КНДР проти України, — Кірбі
Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти знову застосували декілька балістичних ракет з Північної Кореї проти України. Це сталося у суботу, 6 січня.

Про це розповів представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Використання Росією північнокорейських ракет

За словами Кірбі, Росія була змушена шукати військову техніку в країн-однодумців, однією з таких держав є Північна Корея. Нещодавно КНДР надала Москві балістичні ракети.

"Росія відтоді розгорнула ці ракети проти України... 6 січня російські сили знову запустили кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні, ми все ще оцінюємо наслідки цих ударів", — повідомив представник Ради національної безпеки Білого дому.

Кірбі заявив, що іноземні міністри 47 країн світу, держсекретар США і верховний представник ЄС оприлюднили спільну заяву, в якій засудили експорт КНДР та закупівлю РФ північнокорейських балістичних ракет, а також використання їх проти України. 

Нагадаємо, російські окупанти вже запускали по України балістичні ракети, які були надані Північною Кореєю. Це відбулося наприкінці грудня та на початку січня.

Також ми писали, що через постачання балістичних ракет Північної Кореї до Росії, члени Ради безпеки ООН скликають засідання. Обговорення відбудуться 10 січня.

Додамо, міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс відреагував на інформацію про те, що Північна Корея постачає Росії балістичні ракети. Окупанти використовують їх проти України.

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