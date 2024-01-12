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Сирський відповів, чи вдається росіянам захоплювати нові території на фронті

12 січня 2024 18:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Сирський відповів, чи вдається росіянам захоплювати нові території на фронті
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сухопутні війська ЗСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Генерал-полковник і командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що окупантам не вдається досягти цілей на фронті, які перед ними ставить російське командування. Тобто задачі з захоплення нових територій не було виконані.

Про це повідомив Олександр Сирський.

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Росіяни не виконують поставлені перед ними завдання на фронті

За словами Сирського, протягом кількох місяців війська ЗС РФ не змогли досягти поставлених перед ними російським командуванням цілей.

"Так, противнику неодноразово визначали терміни захоплення тих чи інших населених пунктів, виходи на певні рубежі, потім їх переносили і ці задачі не були виконані", — написав Сирський.

Генерал зауважив, що завдяки успішним діям бійців ЗСУ на передовій, росіяни все частіше зазнавали невдач. Їх наступ був безрезультатним і окупанти все частіше зазнавали втрат в особовому складі та військовій техніці.

Попри це, як вказує Сирський, загарбники продовжують штурмові дії на декількох напрямках фронту. Командувач додав, що Росія має необхідні ресурси для наступів.

Скриншот допису Сирського
Скриншот допису Сирського

Нагадаємо, російське керівництво кидає своїх військових на штурм позицій Сил оборони без належної зброї, їжі та води. Крім того, перед мобілізацією окупантам обіцяли, що вони їдуть охороняти кордон.

Додамо, на Східному напрямку бійці групи "Асгард" підрозділу "Очі" знищили десятки техніки та місця скупчення противника. Українські бійці ліквідували ще й загарбників, які їхали автомобілями.

війна
росіяни
Україна
окупанти
Олександр Сирський
фронт

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