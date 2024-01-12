Сырский ответил, удается ли россиянам захватывать новые территории на фронте

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Генерал-полковник и командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что оккупантам не удается достичь целей на фронте, которые перед ними ставит российское командование. То есть задачи по захвату новых территорий не были выполнены.

Об этом сообщил Александр Сырский.

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Россияне не выполняют поставленные перед ними задачи на фронте

По словам Сырского, в течение нескольких месяцев войска ВС РФ не смогли достичь поставленных перед ними российским командованием целей.

"Да, противнику неоднократно определяли сроки захвата тех или иных населенных пунктов, выходы на определенные рубежи, затем их переносили и эти задачи не были выполнены", — написал Сырский.

Генерал заметил, что благодаря успешным действиям бойцов ВСУ на передовой, россияне все чаще терпели неудачу. Их наступление было безрезультатным и оккупанты все чаще несли потери в личном составе и военной технике.

Несмотря на это, как указывает Сырский, захватчики продолжают штурмовые действия по нескольким направлениям фронта. Командующий добавил, что у России есть необходимые ресурсы для наступлений.

Скриншот поста Сырского

Напомним, российское руководство бросает своих военных на штурм позиций Сил обороны без должного оружия, еды и воды. Кроме того, перед мобилизацией оккупантам обещали, что они едут охранять границу.

Добавим, на Восточном направлении бойцы группы "Асгард" подразделения "Очи" уничтожили десятки техники и места скопления противника. Украинские бойцы ликвидировали еще и захватчиков, которые ехали на автомобилях.