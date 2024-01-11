Сирський показав, як ЗСУ знищили десятки одиниць техніки та місця скупчення окупантів

Російська техніка перед влучним ударом ЗСУ. Фото: скриншот з відео

На Східному напрямку бійці групи "Асгард" підрозділу "Очі" знищили десятки техніки та місця скупчення противника. Українські бійці ліквідували ще й загарбників, які їхали автомобілями.

Про це повідомив Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та показав відео.

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Знищення техніки окупантів

Сирський розповів, що на Східному напрямку у взаємодії з 24 ОМБр, 101 ОБРО ГШ ЗСУ, 56 Омпбр бійці групи "Асгард", підрозділу "Очі" ударними БпЛА знищила десятки одиниць ворожої техніки.

"За останні дні було уражено: 18 одиниць автомобільної техніки противника, п'ять одиниць ББМ, п'ять одиниць великої автомобільної техніки, сім місць скупчення противника", — йдеться у повідомленні.

Інші успіхи Сил оборони

Нещодавно на Південному напрямку бійці Сил спеціальних операцій з HIMARS знищили ворожий замаскований "Солнцепьок". Ця система використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд.

Крім того, бійці ССО також показали, як знищили російську штурмову групу на Авдіївському напрямку. Військові розповіли, що за допомогою дрона з нічним та тепловізійним баченням воїни постійно моніторять найбільш небезпечні напрямки.

А 3 січня на Запорізькому напрямку Сили спеціальних операцій України знищили російський фронтовий розвідувальний безпілотник ZALA разом з його операторами.

Нагадаємо, у перший день нового року під Куп'янськом українські бійці знищили пункт спостереження ворога за допомогою ударних дронів.