Сирський показав, як ЗСУ знищили десятки одиниць техніки та місця скупчення окупантів
На Східному напрямку бійці групи "Асгард" підрозділу "Очі" знищили десятки техніки та місця скупчення противника. Українські бійці ліквідували ще й загарбників, які їхали автомобілями.
Про це повідомив Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та показав відео.
Знищення техніки окупантів
Сирський розповів, що на Східному напрямку у взаємодії з 24 ОМБр, 101 ОБРО ГШ ЗСУ, 56 Омпбр бійці групи "Асгард", підрозділу "Очі" ударними БпЛА знищила десятки одиниць ворожої техніки.
"За останні дні було уражено: 18 одиниць автомобільної техніки противника, п'ять одиниць ББМ, п'ять одиниць великої автомобільної техніки, сім місць скупчення противника", — йдеться у повідомленні.
Інші успіхи Сил оборони
Нещодавно на Південному напрямку бійці Сил спеціальних операцій з HIMARS знищили ворожий замаскований "Солнцепьок". Ця система використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд.
Крім того, бійці ССО також показали, як знищили російську штурмову групу на Авдіївському напрямку. Військові розповіли, що за допомогою дрона з нічним та тепловізійним баченням воїни постійно моніторять найбільш небезпечні напрямки.
А 3 січня на Запорізькому напрямку Сили спеціальних операцій України знищили російський фронтовий розвідувальний безпілотник ZALA разом з його операторами.
Нагадаємо, у перший день нового року під Куп'янськом українські бійці знищили пункт спостереження ворога за допомогою ударних дронів.
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