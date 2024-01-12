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Росіян кидають на штурм позиції ЗСУ без їжі, води та зброї — допит полоненого

12 січня 2024 11:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіян кидають на штурм позиції ЗСУ без їжі, води та зброї — допит полоненого
Російські полонені в Україні. Фото: MEDUZA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російське керівництво кидає своїх військових на штурм позицій Сил оборони без належної зброї, їжі та води. Крім того, перед мобілізацією окупантам обіцяли, що вони їдуть охороняти кордон.

Про це розповів російський військовополонений, відповідне відео опублікував Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.  

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Військовополонений російський розвідник Сергій Саранчин розповів, що йому прийшла повістка після чого він з'явився до військкомату. Боявся лише одного — потрапити до підрозділу "Шторм Z", але йому пообіцяли, що він їде охороняти кордон. В результаті військового відправили штурмувати українські позиції. 

"У нас було завдання — взяти окоп і чекати заміни. Вже на місці ми зрозуміли, що нас кинули без їжі, БК та води. Підмога так і не прийшла, бо була знищена ще на підходах", — каже окупант.   

Почався штурм і їм запропонували здатися в полон, оскільки вони не мали зброї то погодились. Після цього росіянин заявив, що "неонацистів" чи "фашистів", про яких так активно розповідає РФ, не бачив. Також каже, що їх не били та не катували. 

"В полоні нас ніхто не бив, фашистів не бачив. Напевне, щось потрібно в Росії міняти, адже дуже багато росіян вже загинуло, багато російських жінок стали вдовами. Вже краще сісти у в'язницю, якось косити, ніж знову потрапити на війну в Україну", — вважає загарбник. 

Водночас Сирський порадив усім росіянам не лізти на українські землі, адже довго вони на них не проживуть. 

"Хотів би запитати у Путіна, для чого він поклав стількох росіян", — поставив риторичне запитання командувач. 

Нагадаємо, нещодавно в полон до українських захисників потрапив найманець із Сомалі. Він не володіє ні російською, ні українською мовами. 

зброя
росіяни
полонені
війна в Україні
Олександр Сирський

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