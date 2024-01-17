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Сили ППО України знищили над Дніпром російську авіаракету

17 січня 2024 18:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Сили ППО України знищили над Дніпром російську авіаракету
Російський важкий багатоцільовий винищувач Су-35 з підвішеною ракетою Х-59. Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сили протиповітряної оборони України Повітряного командування "Схід" знищили над Дніпропетровською областю російську керовану авіаракету Х-59 "Ґедзь". За попередньою інформацією, її було запущено з тактичної авіації.

Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування "Схід". 

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За попередньою інформацією, ракету було знищено у Дніпровському районі області. 

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Джерело: Facebook Повітряного командування "Схід"

Ракета Х-59 "Ґедзь" — що відомо

Управляемая тактическая ракета средней дальности Х-59 Овод | Ракетная техника
Телеметрична модифікація ракети Х-59. Джерело: росЗМІ

Відзначимо, що Х-59 — російська керована авіаракета, яка була розроблена у 1975 році. Перебуває на озброєнні ВПС Китаю, Індії та Повітряно-космічних сил Росії. Носіями ракети виступають важкі багатоцільові винищувачі Су-30/34/35, а також фронтові бомбардувальники Су-24, а також рідко їх встановлюють і в стратегічні бомбардувальники-ракетоносії Ту-160.

Нагадаємо, що раніше американський ISW заявив, що армія Росії не  припинить спроб адаптувати удари ракетами та безпілотниками по Україні, намагаючись пробити українську протиповітряну оборону. Втім, Збройні сили України призвичаїлися до російської тактики, а санкції погіршують якість ракет і не дають агресору успішно обстрілювати нашу державу. Також там проаналізували російські версії збиття російського літака радіорозвідки А-50. 

ЗСУ
Дніпро
Дніпропетровська область
ППО
ракета

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