Сили ППО України знищили над Дніпром російську авіаракету

Російський важкий багатоцільовий винищувач Су-35 з підвішеною ракетою Х-59. Фото ілюстративне: росЗМІ

Сили протиповітряної оборони України Повітряного командування "Схід" знищили над Дніпропетровською областю російську керовану авіаракету Х-59 "Ґедзь". За попередньою інформацією, її було запущено з тактичної авіації.

Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування "Схід".

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За попередньою інформацією, ракету було знищено у Дніпровському районі області.

Джерело: Facebook Повітряного командування "Схід"

Ракета Х-59 "Ґедзь" — що відомо

Телеметрична модифікація ракети Х-59. Джерело: росЗМІ

Відзначимо, що Х-59 — російська керована авіаракета, яка була розроблена у 1975 році. Перебуває на озброєнні ВПС Китаю, Індії та Повітряно-космічних сил Росії. Носіями ракети виступають важкі багатоцільові винищувачі Су-30/34/35, а також фронтові бомбардувальники Су-24, а також рідко їх встановлюють і в стратегічні бомбардувальники-ракетоносії Ту-160.

Нагадаємо, що раніше американський ISW заявив, що армія Росії не припинить спроб адаптувати удари ракетами та безпілотниками по Україні, намагаючись пробити українську протиповітряну оборону. Втім, Збройні сили України призвичаїлися до російської тактики, а санкції погіршують якість ракет і не дають агресору успішно обстрілювати нашу державу. Також там проаналізували російські версії збиття російського літака радіорозвідки А-50.