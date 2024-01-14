Ігнат пояснив, як міжнародні санкції впливають на виробництво ракет в РФ
Російські ракети, які, за версією загарбників, не мають аналогів у цілому світі, стають дедалі гіршими. На це впливають запроваджені союзниками України антиросійські санкції.
Про це розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Якість російських ракет падає
"Російські ракети уже не ті, що були вчора. Можливо, впливають санкції. Вони вже мають гіршу якість. Інформація не є 100%, але є певні аспекти, які на це вказують", — зазначив речник Повітряних сил.
Ігнат також окремо відзначив ефективну роботу систем радіоелектронної боротьби, яка дала змогу збільшити кількість ракет, які так і не долетіли до цілей.
"Лише вісім ракет були збиті вогневими засобами протиповітряної оборони. Решта просто не долетіли через ефективну роботу РЕБ", — розповів Ігнат.
Раніше ми повідомляли, що збиття силами української протиповітряної оборони 20 ворожих ракет за допомогою засобів радіоелектронної боротьби може стати переломним моментом у боротьбі України проти ворожих обстрілів. Силам оборони все більше вдається адаптуватися до тактики російських обстрілів.
Нагадуємо, що з початку повномасштабної війни Росія запустила по Україні 63 аеробалістичні ракети "Кинджал". Проте Силам ППО вдалося збити 25 таких цілей противника.
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