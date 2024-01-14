Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Ігнат пояснив, як міжнародні санкції впливають на виробництво ракет в РФ arrow

Ігнат пояснив, як міжнародні санкції впливають на виробництво ракет в РФ

14 січня 2024 12:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ігнат пояснив, як міжнародні санкції впливають на виробництво ракет в РФ
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: facebook.com/kpszsu
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські ракети, які, за версією загарбників, не мають аналогів у цілому світі,  стають дедалі гіршими. На це впливають запроваджені союзниками України антиросійські санкції.

Про це розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Якість російських ракет падає

"Російські ракети уже не ті, що були вчора. Можливо, впливають санкції. Вони вже мають гіршу якість. Інформація не є 100%, але є певні аспекти, які на це вказують", — зазначив речник Повітряних сил.

Ігнат також окремо відзначив ефективну роботу систем радіоелектронної боротьби, яка дала змогу збільшити кількість ракет, які так і не долетіли до цілей.

"Лише вісім ракет були збиті вогневими засобами протиповітряної оборони. Решта просто не долетіли через ефективну роботу РЕБ", — розповів Ігнат.

Раніше ми повідомляли, що збиття силами української протиповітряної оборони 20 ворожих ракет за допомогою засобів радіоелектронної боротьби може стати переломним моментом у боротьбі України проти ворожих обстрілів. Силам оборони все більше вдається адаптуватися до тактики російських обстрілів.

Нагадуємо, що з початку повномасштабної війни Росія запустила по Україні 63 аеробалістичні ракети "Кинджал". Проте Силам ППО вдалося збити 25 таких цілей противника.

санкції
війна
Україна
ППО
ракети
Юрій Ігнат

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі