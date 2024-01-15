Росіяни шукають можливості пробити українську ППО — ISW

Російська ракетна система. Фото: росЗМІ

Російські загарбники не припинють спроб адаптувати удари ракетами і безпілотниками по Україні, намагаючись пробити українську протиповітряну оборону. Втім, Збройні сили України призвичаїлися до російської тактики, а санкції погіршують якість ракет і не дають агресору успішно обстрілювати нашу державу.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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У звіті ISW повідомляється про російського блогера, який зазначає, що російські війська останнім часом завдавали ударів по Україні з використанням різних типів ракет, зокрема гіперзвукових балістичних ракет Х-47 "Кинджал".

Блогер також стверджує, що російські сили запустили невизначені повітряні приманки та безпілотники Shahed з метою дослідити українські системи протиповітряної оборони, щоб потім завдати ефективних ударів за допомогою ракет.

Також експерти ISW спостерігали, як російські загарбники експериментували з різними комбінаціями ударів безпілотників і ракет, в безуспішних спробах пробити захист українських систем протиповітряної оборони, адже українські захисники призвичаїлися до російських ударних схем.

Також в Інституті припускають, що Росія нарощує зусилля з отримання балістичних ракет з-за кордону, адже за деяких обставин, цей тип ракет може бути більш успішним в ураженні цілей в Україні.

"14 січня речник ВПС України полковник Юрій Ігнат заявив, що санкції, ймовірно, погіршать якість російських ракет. Це може ще більше перешкодити здатності Росії завдати успішної серії ударів по Україні", — йдеться у звіті ISW.

Раніше ми повідомляли, що російські ракети, які, за версією загарбників, не мають аналогів у цілому світі, стають дедалі гіршими. На це впливають запроваджені союзниками України антиросійські санкції.

Нагадуємо, що з початку повномасштабної війни Росія запустила по Україні 63 аеробалістичні ракети "Кинджал". Проте Силам ППО вдалося збити 25 таких цілей противника.