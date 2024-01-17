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Силы ПВО Украины уничтожили над Днепром российскую авиаракету

17 января 2024 18:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Силы ПВО Украины уничтожили над Днепром российскую авиаракету
Российский тяжелый многоцелевой истребитель Су-35 с подвешенной ракетой Х-59. Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Силы противовоздушной обороны Украины Воздушное командование "Восток" уничтожило над Днепропетровской областью российскую управляемую авиаракету Х-59 "Овод". По предварительной информации, она была запущена с тактической авиации.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования "Восток".

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По предварительной информации, ракета была уничтожена в Днепровском районе области.

Силы ПВО Украины уничтожили над Днепром российскую авиаракету
Источник: Facebook Воздушного командования "Восток"

Ракета Х-59 "Гедзь" — что известно

Силы ПВО Украины уничтожили над Днепром российскую авиаракету
Телеметрическая модификация ракеты Х-59 Источник: росСМИ

Отметим, что Х-59 – российская управляемая авиаракета, разработанная в 1975 году. Состоит на вооружении ВВС Китая, Индии и Воздушно-космических сил России. Носителями ракеты выступают тяжелые многоцелевые истребители Су-30/34/35, а также фронтовые бомбардировщики Су-24, кроме того редко их устанавливают и на стратегические бомбардировщики-ракетоносители Ту-160.

Напомним, что ранее американский ISW заявил, что армия России не прекратит попыток адаптировать удары ракетами и беспилотниками по Украине, пытаясь пробить украинскую противовоздушную оборону. Впрочем, Вооруженные силы Украины привыкли к российской тактике, а санкции ухудшают качество ракет и не дают агрессору успешно обстреливать наше государство. Также там проанализировали российские версии сбития российского самолета радиоразведки А-50.

ВСУ
Днепр
Днепропетровская область
ПВО
ракета

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