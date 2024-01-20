Що відбувається на лівому березі Херсонщини — відповідь Дикого

Військові ЗСУ на Херсонщині. Фото: Генштаб

Станом на сьогоднішній день, на лівому березі Херсонської області відбувається розширення плацдарму ЗСУ вздовж Дніпра. Таких плацдарми є наразі чотири і це є небезпечним для росіян, які, ймовірно, спробують ще раз наступати на цьому регіоні.

Таку думку висловив військовий експерт Євген Дикий у ранковому ефірі Новини.LIVE.

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За словами Євгена Дикого, наразі смуга, довжиною у кілька кілометрів вздовж усього лівого берега Херсонщини, поступово стає нашою. Лінія цього плацдарму видовжується у напрямку до населеного пункту Гола Пристань.

"Там відбувається, по-перше, розширення нашого плацдарму. Щоправда, розширення відбувається не в глибину території, а вздовж Дніпра. Наразі вже чотири таких плацдарми і вони скоро мають злитися в одну суцільну смугу", — розповів експерт.

У той же час, як повідомляє Євген Дикий, росіяни нічого не можуть вдіяти з плацдармом ЗСУ. Він не виключає того, що вони спробують ще раз наступати на цьому регіоні. Наразі ж противник перейшов в оборону.

Нагадаємо, днями речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що українські військові продовжують закріплюватися на лівому березі Херсонської області. Натомість росіяни активно намагаються їх звідти вибити.

Також ми писали, бійці Сил оборони продовжують вести бойову роботу й вибивати російських загарбників на лівому березі Дніпра. Ворог своєю чергою проводить аеророзвідку, обстрілює артилерією, а також застосовує ракети та БпЛА.