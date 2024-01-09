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В ОК "Південь" розповіли, як поводиться ворог на лівому березі Херсонської області

9 січня 2024 01:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В ОК "Південь" розповіли, як поводиться ворог на лівому березі Херсонської області
Застосування військової техніки на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Бійці Сил оборони продовжують вести бойову роботу й вибивати російських загарбників на лівому березі Дніпра. Ворог своєю чергою проводить аеророзвідку, обстрілює артилерією, а також застосовує ракети та БпЛА. 

Про це повідомляє ОК "Південь".

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"Наші Сили оборони виконують заходи з розширення плацдарму та міцно утримують позиції. Зазнаючи суттєвих та системних втрат в ході штурмових дій, окупанти спробували поновити активність авіації і зменшили кількість штурмів до трьох на добу. Натомість спрямували вісім некерованих авіаційних ракет в напрямку плацдармів", — йдеться в повідомленні. 

В ОК "Південь" зазначили, що окупанти також проводять аеророзвідку та залучають для обстрілів артилерію. Крім того, вони застосовують ударні БпЛА, атакуючи прифронтові населені пункти.

Також командування уточнило, що в морі виявлено чотири ворожі кораблі.

"У морі перебувають чотири кораблі ворожого недофлоту, три — у Чорному та один — в Азовському морях. Ракетоносії заведені у пункти базування", — додали в ОК "Південь".

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки ОК "Південь"
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки ОК "Південь"

Нагадаємо, що Збройні Сили України розпочнуть новий контрнаступ, ймовірно, навесні 2024 року. Цього разу в бойових діях мають взяти участь винищувачі F-16.

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