Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сейчас arrow Что происходит на левом берегу Херсонской области — ответ Дикого arrow

Что происходит на левом берегу Херсонской области — ответ Дикого

20 января 2024 06:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Что происходит на левом берегу Херсонской области — ответ Дикого
Военные ВСУ в Херсонской области. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На сегодняшний день, на левом берегу Херсонской области происходит расширение плацдарма ВСУ вдоль Днепра. Таких плацдармов сейчас четыре и это опасно для россиян, которые, вероятно, попытаются еще раз наступать на этом регионе.

Такое мнение высказал военный эксперт Евгений Дикий в утреннем эфире Новини.LIVE.

Читайте также:

Ситуация на левобережье Херсона

По словам Евгения Дикого, сейчас полоса, протяженностью в несколько километров вдоль всего левого берега Херсонщины, постепенно становится нашей. Линия этого плацдарма удлиняется по направлению к населенному пункту Голая Пристань.

"Там происходит, во-первых, расширение нашего плацдарма. Правда, расширение происходит не в глубину территории, а вдоль Днепра. Сейчас уже четыре таких плацдарма и скоро должны слиться в одну сплошную полосу", — рассказал эксперт.

В то же время, как сообщает Евгений Дикий, россияне ничего не могут поделать с плацдармом ВСУ. Он не исключает того, что они еще раз попытаются наступать на этом регионе. Пока же противник перешел в оборону.

Напомним, на днях спикера Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что украинские военные продолжают закрепляться на левом берегу Херсонской области. В то же время россияне активно пытаются их оттуда выбить.

Также мы писали, что бойцы Сил обороны продолжают вести боевую работу и выбивать российских захватчиков на левом берегу Днепра. Враг в свою очередь проводит аэроразведку, обстреливает артиллерией, а также применяет ракеты и БпЛА.

война
ВСУ
Херсон
россияне
Украина
Херсонская область
контрнаступление ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме