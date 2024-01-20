Что происходит на левом берегу Херсонской области — ответ Дикого

Военные ВСУ в Херсонской области. Фото: Генштаб

На сегодняшний день, на левом берегу Херсонской области происходит расширение плацдарма ВСУ вдоль Днепра. Таких плацдармов сейчас четыре и это опасно для россиян, которые, вероятно, попытаются еще раз наступать на этом регионе.

Такое мнение высказал военный эксперт Евгений Дикий в утреннем эфире Новини.LIVE.

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По словам Евгения Дикого, сейчас полоса, протяженностью в несколько километров вдоль всего левого берега Херсонщины, постепенно становится нашей. Линия этого плацдарма удлиняется по направлению к населенному пункту Голая Пристань.

"Там происходит, во-первых, расширение нашего плацдарма. Правда, расширение происходит не в глубину территории, а вдоль Днепра. Сейчас уже четыре таких плацдарма и скоро должны слиться в одну сплошную полосу", — рассказал эксперт.

В то же время, как сообщает Евгений Дикий, россияне ничего не могут поделать с плацдармом ВСУ. Он не исключает того, что они еще раз попытаются наступать на этом регионе. Пока же противник перешел в оборону.

Напомним, на днях спикера Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что украинские военные продолжают закрепляться на левом берегу Херсонской области. В то же время россияне активно пытаются их оттуда выбить.

Также мы писали, что бойцы Сил обороны продолжают вести боевую работу и выбивать российских захватчиков на левом берегу Днепра. Враг в свою очередь проводит аэроразведку, обстреливает артиллерией, а также применяет ракеты и БпЛА.