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Воздушные Силы сообщают о пусках "Кинжалов"

13 января 2024 07:05
обновлено: 07:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Воздушные Силы сообщают о пусках "Кинжалов"
Срочная новость
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики атакуют Украину баллистическими ракетами "Кинжал" утром 13 января. Было совершено несколько пусков.

Об этом сообщают Воздушные Силы.

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Атака на Украину 13 января

Так, о пусках ракет "Кинжал" в направлении Днепра предупредили в 6:55.

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Скриншот сообщения Воздушных Сил

Также там сообщили, что крылатые ракеты, которые враг запустил из стратегической авиации, изменили курс и двигаются через Жашков в направлении Киева.

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Скриншот сообщения Воздушных Сил

В 7:00 Стало известно, что россияне совершили еще один пуск "Кинжала".

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Скриншот сообщения Воздушных Сил

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оккупанты
ПВО
ракеты
война в Украине

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