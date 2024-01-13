Воздушные Силы сообщают о пусках "Кинжалов"
13 января 2024 07:05
обновлено: 07:11
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Российские захватчики атакуют Украину баллистическими ракетами "Кинжал" утром 13 января. Было совершено несколько пусков.
Об этом сообщают Воздушные Силы.
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Так, о пусках ракет "Кинжал" в направлении Днепра предупредили в 6:55.
Также там сообщили, что крылатые ракеты, которые враг запустил из стратегической авиации, изменили курс и двигаются через Жашков в направлении Киева.
В 7:00 Стало известно, что россияне совершили еще один пуск "Кинжала".
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