Воздушные Силы сообщают о пусках "Кинжалов"

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Российские захватчики атакуют Украину баллистическими ракетами "Кинжал" утром 13 января. Было совершено несколько пусков.

Об этом сообщают Воздушные Силы.

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Атака на Украину 13 января

Так, о пусках ракет "Кинжал" в направлении Днепра предупредили в 6:55.

Скриншот сообщения Воздушных Сил

Также там сообщили, что крылатые ракеты, которые враг запустил из стратегической авиации, изменили курс и двигаются через Жашков в направлении Киева.

Скриншот сообщения Воздушных Сил

В 7:00 Стало известно, что россияне совершили еще один пуск "Кинжала".

Скриншот сообщения Воздушных Сил

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