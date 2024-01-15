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Россияне ищут возможность пробить украинскую ПВО — ISW

15 января 2024 07:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россияне ищут возможность пробить украинскую ПВО — ISW
Российская ракетная система. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики не пресекут попытки адаптировать удары ракетами и беспилотниками по Украине, пытаясь пробить украинскую противовоздушную оборону. Впрочем, Вооруженные силы Украины привыкли к российской тактике, а санкции ухудшают качество ракет и не дают агрессору успешно обстреливать наше государство.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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В отчете ISW сообщается о российском блогере, который отмечает, что российские войска в последнее время наносили удары по Украине с использованием различных типов ракет, в частности гиперзвуковых баллистических ракет Х-47 "Кинжал".

Блогер также утверждает, что российские силы запустили неопределенные воздушные приманки и беспилотники Shahed с целью исследовать украинские системы противовоздушной обороны, чтобы затем нанести эффективные удары с помощью ракет.

Также эксперты ISW наблюдали, как российские захватчики экспериментировали с разными комбинациями ударов беспилотников и ракет, в безуспешных попытках пробить защиту украинских систем противовоздушной обороны, ведь украинские защитники привыкли к российским ударным схемам.

Также в Институте предполагается, что Россия наращивает усилия по получению баллистических ракет из-за рубежа, ведь при некоторых обстоятельствах этот тип ракет может быть более успешным в поражении целей в Украине.

"14 января спикер ВВС Украины полковник Юрий Игнат заявил, что санкции, вероятно, ухудшат качество российских ракет. Это может еще больше помешать способности России нанести успешную серию ударов по Украине", — говорится в отчете ISW.

Ранее мы сообщали, что российские ракеты, по версии захватчиков, не имеющие аналогов во всем мире, становятся все хуже. На это влияют введенные союзниками Украины антироссийские санкции.

Напомним, что с начала полномасштабной войны Россия запустила по Украине 63 аэробалистические ракеты "Кинжал". Однако Силам ПВО удалось сбить 25 таких целей противника.

россия
война
Украина
ППО
ракеты
дроны

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