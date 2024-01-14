Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Українська ППО нарощує ефективність у боротьбі з ракетами РФ — ISW arrow

Українська ППО нарощує ефективність у боротьбі з ракетами РФ — ISW

14 січня 2024 10:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Українська ППО нарощує ефективність у боротьбі з ракетами РФ — ISW
Навчання українських військових на ЗРК Patriot у США, березень 2023 року. Фото: FB/Повітряні Сили
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Збиття силами української протиповітряної оборони 20 ворожих ракет за допомогою засобів радіоелектронної боротьби може стати переломним моментом у боротьбі України проти ворожих обстрілів. Силам оборони все більше вдається адаптуватися до тактики російських обстрілів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

ППО адаптується до обстрілів РФ

В ISW зазначили, що засобам РЕБ зазвичай приписували виведення з ладу російських безпілотників, але не ракет.

Аналітики оцінили, що кампанія ударів Росії проти України і українська адаптація до протидії новим російським ударним комплексам є частиною ширшої тактичної і технологічної гонки між наступальними й оборонними силами та засобами дальньої авіації і протиповітряної оборони.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат звернув увагу, що російський ракетний удар 13 січня був схожий на удар, який ворог завдав 8 січня і в попередні рази.

"ISW вважає, що слова Ігната свідчать про те, що українські сили можуть розпізнати закономірності у повторюваних російських ударах і, відповідно, впроваджувати інновації та адаптуватися до них", — йдеться у зведенні.

Раніше ми розповідали, що з початку повномасштабної війни Росія запустила по Україні 63 аеробалістичні ракети "Кинджал". Проте Силам ППО вдалося збити 25 таких цілей противника.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Новини.LIVE спікер Повітряних Сил України Юрій Ігнат розповів, навіщо росіяни запустили по Україні сотні ракет, яким загалом є ударний потенціал РФ та як саме працює знаменитий ЗРК Patriot.

Україна
ППО
ISW
ракети
Юрій Ігнат

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі