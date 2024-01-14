Українська ППО нарощує ефективність у боротьбі з ракетами РФ — ISW

Навчання українських військових на ЗРК Patriot у США, березень 2023 року. Фото: FB/Повітряні Сили

Збиття силами української протиповітряної оборони 20 ворожих ракет за допомогою засобів радіоелектронної боротьби може стати переломним моментом у боротьбі України проти ворожих обстрілів. Силам оборони все більше вдається адаптуватися до тактики російських обстрілів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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В ISW зазначили, що засобам РЕБ зазвичай приписували виведення з ладу російських безпілотників, але не ракет.

Аналітики оцінили, що кампанія ударів Росії проти України і українська адаптація до протидії новим російським ударним комплексам є частиною ширшої тактичної і технологічної гонки між наступальними й оборонними силами та засобами дальньої авіації і протиповітряної оборони.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат звернув увагу, що російський ракетний удар 13 січня був схожий на удар, який ворог завдав 8 січня і в попередні рази.

"ISW вважає, що слова Ігната свідчать про те, що українські сили можуть розпізнати закономірності у повторюваних російських ударах і, відповідно, впроваджувати інновації та адаптуватися до них", — йдеться у зведенні.

Раніше ми розповідали, що з початку повномасштабної війни Росія запустила по Україні 63 аеробалістичні ракети "Кинджал". Проте Силам ППО вдалося збити 25 таких цілей противника.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Новини.LIVE спікер Повітряних Сил України Юрій Ігнат розповів, навіщо росіяни запустили по Україні сотні ракет, яким загалом є ударний потенціал РФ та як саме працює знаменитий ЗРК Patriot.