Россияне обстреляли Херсон, погиб человек, — ОВА
12 января 2024 12:41
Последствия обстрелов Херсона. Иллюстративное фото: Суспільне
Российские захватчики ударили по Херсону днем 12 января. В результате атаки погиб один человек.
Об этом сообщает ОВА Александр Прокудин.
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Удар по Херсону 12 января
"Российская армия ударила по Херсону. Предварительно погибла женщина", — говорится в сообщении.
Прокудин отметил, что информация уточняется.
Напомним, что 11 января в результате очередного обстрела российской армией Херсона ранения получила 87-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали с травмами средней тяжести.
Также мы писали, что 9 января российские захватчики в очередной раз атаковали Херсон. Они нанесли несколько ударов по городу по разному виду вооружения.
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