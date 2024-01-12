Россияне обстреляли Херсон, погиб человек, — ОВА

Последствия обстрелов Херсона. Иллюстративное фото: Суспільне

Российские захватчики ударили по Херсону днем 12 января. В результате атаки погиб один человек.

Об этом сообщает ОВА Александр Прокудин.

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Удар по Херсону 12 января

"Российская армия ударила по Херсону. Предварительно погибла женщина", — говорится в сообщении.

Прокудин отметил, что информация уточняется.

Скриншот поста Прокудина

Напомним, что 11 января в результате очередного обстрела российской армией Херсона ранения получила 87-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали с травмами средней тяжести.

Также мы писали, что 9 января российские захватчики в очередной раз атаковали Херсон. Они нанесли несколько ударов по городу по разному виду вооружения.