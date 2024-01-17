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Россияне обстреляли Херсон — в ГВА назвали количество погибших в результате атаки

17 января 2024 22:09
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Россияне обстреляли Херсон — в ГВА назвали количество погибших в результате атаки
Уничтоженное авто и гараж в результате обстрела. Фото: Херсонская ГВА
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские войска совершили очередную атаку на Херсон 17 января. В результате обстрела пострадали три человека, двое из них погибли.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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В Херсонской городской территориальной громаде из-за очередного российского удара по городу пострадали три человека. Двое местных жителей погибли.

"Мужчинам было 37 и 65 лет. Один на момент вражеской атаки находился на улице, другой в собственном авто", — указал Мрочко.

Одной из пострадавших была 71-летняя женщина. Она получила ранения в результате вражеской атаки. Во время обстрела местная жительница находилась в помещении.

Отмечается, что захватчики производили обстрел с временно оккупированного левого берега города. Также разрушениям подверглись жилые дома, автомобили, электросети. В Херсоне возникло несколько пожаров.

Скриншот сообщения Мрочка
Скриншот поста Мрочко

Напомним, днем 17 января российские оккупанты ударили по Херсону. В результате вражеского обстрела возникли перебои с электроэнергией.

Добавим, российские захватчики выпустили по Херсонской области 28 снарядов. В результате ранения получили шесть человек. Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Также пострадала припортовая инфраструктура.

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Херсон
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