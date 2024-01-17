Росіяни обстріляли Херсон — в МВА назвали кількість загиблих внаслідок атаки

Знищене авто та гараж внаслідок обстрілу. Фото: Херсонська МВА

Російські війська здійснили чергову атаку на Херсон 17 січня. Внаслідок обстрілу постраждало троє людей, двоє з них загинуло.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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У Херсонській міській територіальній громаді через черговий російський удар по місту постраждало троє людей. Двоє місцевих мешканців загинуло.

"Чоловікам було 37 і 65 років. Один на момент ворожої атаки перебував на вулиці, інший у власному авто", — вказав Мрочко.

Однією з постраждалих була 71-річна жінка. Вона отримала поранення в результаті ворожої атаки. Під час обстрілу місцева мешканка перебувала у приміщенні.

Зазначається, що загарбники здійснювали обстріл з тимчасово окупованого лівого берега міста. Також руйнувань зазнали житлові будинки, автомобілі, електромережі. В Херсоні виникло кілька пожеж.

Скриншот допису Мрочка

Нагадаємо, вдень 17 січня російські окупанти вдарили по Херсону. Внаслідок ворожого обстрілу виникли перебої з електроенергією.

Додамо, російські загарбники випустили по Херсонській області 28 снарядів. Внаслідок цього поранень зазнали шість осіб. Росіяни влучили у житлові квартали населених пунктів області. Також постраждала припортова інфраструктура.