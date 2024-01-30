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Россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии — есть погибший

30 января 2024 14:16
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии — есть погибший
Обстрел Авдеевки. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска жестоко обстреляли Авдеевку из артиллерии. В результате обстрела погиб человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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Филашкин сообщил, что во время обстрела оккупанты попали в жилой дом. В результате прилета погибла 47-летняя женщина.

Также повреждены несколько частных домов и многоэтажный дом.

Авдеевка
Обстрел Авдеевки. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda
Авдеевка
Обстрел Авдеевки. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Филашкин уточнил, что на месте трагедии работают представители местной власти, полиция и спасатели.

Авдеевка
Сообщение Вадима Филашкина. Фото: скриншот

Напомним, этой ночью российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии и дронов. В результате вражеской атаки повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В целом ночью захватчики атаковали Украину 35 ударными БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны удалось уничтожить 15 вражеских целей.

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