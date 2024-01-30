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РФ вночі атакувала Україну безпілотниками — скільки цілей вдалося збити

30 січня 2024 08:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
РФ вночі атакувала Україну безпілотниками — скільки цілей вдалося збити
Робота ППО по дрону. Ілюстративне фото: REUTERS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники вночі атакували Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 15 ворожих цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Так, росіяни здійснювали запуски дронів "шахед" з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ у РФ та Чауда в Криму.

Також ворог атакував двома зенітними керованими ракетами С-300 Донеччину.

Українськими силами ППО знищено 15 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

У Повітряних силах пояснили, що частину ударних дронів ворог спрямував по прифронтових територіях, аби уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти поблизу лінії фронту.

Відомо, що для відбиття повітряного нападу ЗСУ залучили авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

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Збиті повітряні цілі. Фото: Повітряні Сили

Нагадаємо, що на прикордонні Чернігівської області російські окупанти атакували автомобіль з людьми. Ворог використовував дрон, з якого скинув вибуховий предмет.

Також ми писали, що на Дніпропетровщині вибухотехніки успішно нейтралізували три безпілотники противника, які атакували слідчо-оперативну групу поліції. При цьому регіон щодня страждає від ударів ворожих ударних дронів.

безпілотники
ППО
дрони
війна в Україні
атака

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