РФ вночі атакувала Україну безпілотниками — скільки цілей вдалося збити
Російські загарбники вночі атакували Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 15 ворожих цілей.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Атака безпілотників на Україну 30 січня
Так, росіяни здійснювали запуски дронів "шахед" з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ у РФ та Чауда в Криму.
Також ворог атакував двома зенітними керованими ракетами С-300 Донеччину.
Українськими силами ППО знищено 15 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.
У Повітряних силах пояснили, що частину ударних дронів ворог спрямував по прифронтових територіях, аби уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти поблизу лінії фронту.
Відомо, що для відбиття повітряного нападу ЗСУ залучили авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
Нагадаємо, що на прикордонні Чернігівської області російські окупанти атакували автомобіль з людьми. Ворог використовував дрон, з якого скинув вибуховий предмет.
Також ми писали, що на Дніпропетровщині вибухотехніки успішно нейтралізували три безпілотники противника, які атакували слідчо-оперативну групу поліції. При цьому регіон щодня страждає від ударів ворожих ударних дронів.
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