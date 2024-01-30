Окупанти обстріляли Дніпропетровщину — яку зброю використовував ворог

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Цієї ночі російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область з артилерії та дронів. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Лисак розповів, що цієї ночі окупанти випустили дрони на Криворізький район. Один "шахед" збили сили ППО, однак інший поцілив по цивільній інфраструктурі. Внаслідок влучання спалахнула пожежа, але рятувальники швидко її ліквідували.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Незадовго вже з артилерії росіяни обстріляли Червоногригорівську громаду на Нікопольщині. Там пошкоджений приватний будинок, три господарські споруди та авто.

На щастя, всюди обійшлося без загиблих та постраждалих.

Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот

Допис Миколи Лукашука. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники вночі атакували Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 15 ворожих цілей.

Також ми писали, що на Дніпропетровщині вибухотехніки успішно нейтралізували три безпілотники противника, які атакували слідчо-оперативну групу поліції. При цьому регіон щодня страждає від ударів ворожих ударних дронів.