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Росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії — є загиблий

30 січня 2024 14:16
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії — є загиблий
Обстріл Авдіївки. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська жорстоко обстріляли Авдіївку з артилерії. Внаслідок обстрілу загинула людина.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Філашкін повідомив, що під час обстрілу окупанти влучили в житловий будинок. Внаслідок прильоту загинула 47-річна жінка.

Також пошкоджено кілька приватних будинків та багатоповерховий будинок.

Авдіївка
Обстріл Авдіївки. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda
Авдіївка
Обстріл Авдіївки. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Філашкін уточнив, що на місці трагедії працюють представники місцевої влади, поліція та рятувальники.

Авдіївка
Повідомлення Вадима Філашкіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область з артилерії та дронів. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Загалом уночі загарбники атакували Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 15 ворожих цілей.

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