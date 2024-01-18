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Россияне пытаются нейтрализовать партизанское движение на ВТО — что известно

18 января 2024 18:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Россияне пытаются нейтрализовать партизанское движение на ВТО — что известно
Украинские партизаны. Иллюстративное фото: УП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На временно оккупированных территориях восточной Украины россияне планируют ужесточить контрразведывательный режим с целью проверки населения. Главной целью врага является выявление деятельности представителей украинского движения сопротивления, то есть партизан.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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По данным источников Центра национального сопротивления, оккупационное руководство пытается увеличить количество мобильных групп на востоке Украины. Эти группы будут обязаны проверять местных жителей.

"Проверку проводят на наличие паспорта Украины, прописки, смартфонов и любой другой техники, которая может передавать сообщения Силам обороны Украины", — указали в Центре национального сопротивления.

С помощью таких мер оккупанты хотят выявлять и ликвидировать любую деятельность представителей движения сопротивления на ВТО. Причиной тому является то, что часто действия партизан приводят к локальным поражениям войск врага как на фронте, так и в тылу.

Напомним, российские захватчики готовятся к боям во временно оккупированной Евпатории. В частности, враг создает большее количество инженерно-фортификационных сооружений.

Добавим, что на временно оккупированных территориях захватчики хотят принять закон, чтобы отслеживать геолокацию местных жителей. Таким образом, россияне хотят защититься от ddos-атак, которые происходят в РФ.

война
Украина
партизаны
оккупация

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