Росіяни намагаються нейтралізувати партизанський рух на ТОТ — що відомо

Українські партизани. Ілюстративне фото: УП

На тимчасово окупованих територіях східної України росіяни планують посилити контррозвідувальний режим з метою перевірки населення. Головною ціллю ворога є виявлення діяльності представників українського руху опору, тобто партизанів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Які заходи запроваджує окупаційна влада на ТОТ

За даними джерел Центру національного спротиву окупаційне керівництво намагається збільшити кількість мобільних груп на сході України. Ці групи будуть зобов'язані перевіряти місцевих жителів.

"Перевірку зідйснюють на наявність паспорта України, прописки, смартфонів та будь-якої іншої техніки, яка може передавати повідомлення Силам оборони України", — зазначили в Центрі національного спротиву.

За допомогою таких заходів,окупанти хочуть виявляти та ліквідовувати будь-яку діяльність представників руху опору на ТОТ. Причиною цьому є те, що часто дії партизанів призводять до локальних поразок військ ворога як на фронті, так і в тилу.

Нагадаємо, російські загарбники готуються до боїв у тимчасово окупованій Євпаторії. Зокрема, ворог створює більшу кількість інженерно-фортифікаційних споруд.

Додамо, на тимчасово окупованих територіях загарбники хочуть ухвалити закон, щоб відстежувати геолокацію місцевих мешканців. Таким чином росіяни хочуть захиститися від ddos-атак, які стаються у РФ.