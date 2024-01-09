Рейды ФСБ на ТОТ Херсонской области — как оккупанты терроризируют людей

Сотрудники ФСБ под дверью дома. Фото: росСМИ

Россия направила на временно оккупированные территории Херсонской области очередной отряд работников ФСБ. Таким образом Кремль боится потерять этот регион, поскольку он является ключевым для обеспечения логистики в аннексированный Крым.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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По источникам Центра, с помощью подразделений ФСБ на ТОТ РФ пытается усилить обыски домов местных жителей.

"Особое внимание оккупанты будут уделять проверке личных документов, в первую очередь тех граждан, которые по их мнению не поддерживают российскую риторику и задачи так называемой "СВО", — говорится в сообщении.

Также оккупанты будут прибегать к проведению принудительной паспортизации украинцев.

"Данные мероприятия проходят на фоне регулярных ударов Сил обороны Украины по ключевым военным объектам во вражеском тылу. В связи с чем, оккупанты стремятся выявить представителей движения сопротивления, поскольку деятельность украинского подполья очень мощна на данном направлении", — отметили в Центре.

Там добавили, что работники ФСБ также будут охранять коллаборантов в органах управления и занимающихся организацией "выборов" на ВОТ.

Напомним, что российские захватчики продолжают терроризировать жителей оккупированных украинских территорий, вводя очередные методы паспортизации. В этот раз враг призывает людей, в том числе несовершеннолетних, оформлять российские паспорта через интернет-сервис "Я в России".