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Рейды ФСБ на ТОТ Херсонской области — как оккупанты терроризируют людей

9 января 2024 05:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Рейды ФСБ на ТОТ Херсонской области — как оккупанты терроризируют людей
Сотрудники ФСБ под дверью дома. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Россия направила на временно оккупированные территории Херсонской области очередной отряд работников ФСБ. Таким образом Кремль боится потерять этот регион, поскольку он является ключевым для обеспечения логистики в аннексированный Крым.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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По источникам Центра, с помощью подразделений ФСБ на ТОТ РФ пытается усилить обыски домов местных жителей.

"Особое внимание оккупанты будут уделять проверке личных документов, в первую очередь тех граждан, которые по их мнению не поддерживают российскую риторику и задачи так называемой "СВО", — говорится в сообщении.

Также оккупанты будут прибегать к проведению принудительной паспортизации украинцев.

"Данные мероприятия проходят на фоне регулярных ударов Сил обороны Украины по ключевым военным объектам во вражеском тылу. В связи с чем, оккупанты стремятся выявить представителей движения сопротивления, поскольку деятельность украинского подполья очень мощна на данном направлении", — отметили в Центре.

Там добавили, что работники ФСБ также будут охранять коллаборантов в органах управления и занимающихся организацией "выборов" на ВОТ.

Напомним, что российские захватчики продолжают терроризировать жителей оккупированных украинских территорий, вводя очередные методы паспортизации. В этот раз враг призывает людей, в том числе несовершеннолетних, оформлять российские паспорта через интернет-сервис "Я в России".

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