Змушені чекати на прийом тижнями — на ТОТ критичний дефіцит лікарів

Лікарка розмовляє з пацієнтом. Фото: freepik.com

Мешканці тимчасово окупованих територій змушені тижнями оббивати пороги лікарень, через дефіцит спеціалістів. Так, на ТОТ бракує понад 3 тисячі лікарів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що більшість лікарень не функціонують. Половину переробили під військові госпіталі, ще частину зачинили через дефіцит медиків.

"Ті лікарні, які ще працюють, не надають якісних послуг людям. Місцеве населення передає ЦНС інформацію про те, що російські лікарі, які приїжджають на ТОТ у відрядження, навмисно ускладнюють їм життя. Люди змушені чекати на прийом лікарів тижнями. А якщо це вузькоспеціалізований фахівець, наприклад онколог, то понад місяць", — йдеться в повідомленні.

Однак, як зазначає Спротив, росіяни на ТОТ мають якісніші умови обслуговування, адже їм доступні кращі ліки на противагу тому, що місцеві не мають змоги придбати ліки першої необхідності в аптеках.

"ЦНС нагадує, єдиний шанс повернути нормальне життя у ваш населений пункт — це деокупація наші територій. І ви можете її наблизити. Повідомляйте про пересування ворога, а також розміщення стратегічних об’єктів росіян через Спротив.бот", — наголосили в Центрі.

Нагадаємо, що відомо скільки Росія розмістила на тимчасово окупованих територіях України росгвардійців. Половина з них — це регулярні формування, які розподілено у бригаду, 5 батальйонно-тактичних груп та 44 тактичні групи.