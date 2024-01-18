В Украине раздается воздушная тревога 18 января

Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Associated Press

В Украине раздается сигнал воздушной тревоги. В настоящее время существует ракетная опасность для пяти областей на востоке, юге и центре Украины.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 18 января

Враг снова вечером 18 января направил свои ракеты по территории Украины. Как указывают в Воздушных Силах ВСУ, в настоящее время под угрозой ракетных обстрелов находятся три региона, а именно Днепропетровский, Запорожский и Кировоградский.

Скриншот поста ПС ВСУ

Сигнал воздушной тревоги раздается также в Донецкой и Херсонской области.

Карта воздушных тревог 18 января

Обновлено 18:47. Николаевская область также находится под угрозой ракетного поражения.

Скриншот поста ПС ВСУ

Напомним, в Херсоне 18 января раздавались громкие взрывы. Российские захватчики обстреливали город с территории оккупированного левобережья.

Добавим, вечером 17 января российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Силы ПВО ликвидировали все вражеские дроны, но в результате падения обломков повреждены жилые дома.