В Украине раздается воздушная тревога 18 января

Воздушная тревога в Украине – куда летят вражеские ракеты
В Украине раздается сигнал воздушной тревоги. В настоящее время существует ракетная опасность для пяти областей на востоке, юге и центре Украины.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине 18 января
Враг снова вечером 18 января направил свои ракеты по территории Украины. Как указывают в Воздушных Силах ВСУ, в настоящее время под угрозой ракетных обстрелов находятся три региона, а именно Днепропетровский, Запорожский и Кировоградский.
Сигнал воздушной тревоги раздается также в Донецкой и Херсонской области.
Обновлено 18:47. Николаевская область также находится под угрозой ракетного поражения.
Напомним, в Херсоне 18 января раздавались громкие взрывы. Российские захватчики обстреливали город с территории оккупированного левобережья.
Добавим, вечером 17 января российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Силы ПВО ликвидировали все вражеские дроны, но в результате падения обломков повреждены жилые дома.
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