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Воздушная тревога в Украине – куда летят вражеские ракеты

18 января 2024 18:37
обновлено: 18:49
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине раздается воздушная тревога 18 января
Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Associated Press
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украине раздается сигнал воздушной тревоги. В настоящее время существует ракетная опасность для пяти областей на востоке, юге и центре Украины.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 18 января

Враг снова вечером 18 января направил свои ракеты по территории Украины. Как указывают в Воздушных Силах ВСУ, в настоящее время под угрозой ракетных обстрелов находятся три региона, а именно Днепропетровский, Запорожский и Кировоградский.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ПС ВСУ

Сигнал воздушной тревоги раздается также в Донецкой и Херсонской области.

Карта воздушных тревог 18 января
Карта воздушных тревог 18 января

Обновлено 18:47. Николаевская область также находится под угрозой ракетного поражения.

Скриншот поста ПС ВСУ
Скриншот поста ПС ВСУ

Напомним, в Херсоне 18 января раздавались громкие взрывы. Российские захватчики обстреливали город с территории оккупированного левобережья.

Добавим, вечером 17 января российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Силы ПВО ликвидировали все вражеские дроны, но в результате падения обломков повреждены жилые дома.

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