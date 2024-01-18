Атака БпЛА на Дніпропетровщину — в ОВА розповіли про наслідки обстрілів

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Вчора пізно ввечері російські окупанти атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Сили ППО ліквідували усі ворожі дрони, але внаслідок падіння уламків пошкодженні житлові будинки.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Як відомо, пізно ввечері загарбники вдарили з артилерії по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. На щастя, ніхто не постраждав, але руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk 1 / 4

"За уточненою інформацією, через вчорашні атаки на район там також пошкоджені чотири приватні будинки. Одна господарська споруда зруйнована, дві — понівечені, також пошкоджені паркани та дві лінії електропередачі", — йдеться у повідомленні.

А в Павлоградському районі уламки збитого БпЛА впали на територію фермерського господарства. Там сталася пожежа, але рятувальники оперативно приборкали вогонь. Знищена одна споруда. У двох — побиті дахи.

Нагадаємо, вчора росіяни знову атакували Куп'янськ, що на Харківщині, з артилерії. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено приватні житлові будинки, газову та водопровідну труби.

Крім того, місцева влада повідомляє, що під ворожим вогнем окупантів постійно перебуває Куп'янський район Харківської області. Ворог цілить саме в критичну інфраструктуру, щоб завдати шкоди цивільному населенню.

Додамо, сьогодні вночі під час повітряної тривоги вибухи лунали у Хмельницькій області. Ймовірно працювали сили ППО.