В Україні лунає повітряна тривога 18 січня

Ворожа ракета в небі. Ілюстративне фото: Associated Press

В Україні лунає сигнал повітряної тривоги. Наразі існує ракетна небезпека для п'яти областей на сході, півдні та центрі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Ворог знову ввечері 18 січня спрямував свої ракети по території України. Як зазначають у Повітряних силах ЗСУ, наразі під загрозою ракетного обстрілу перебувають три регіони, а саме Дніпропетровський, Запорізький та Кіровоградський.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Сигнал повітряної тривоги лунає також у Донецькій та Херсонській областях.

Мапа повітряних тривог 18 січня

Оновлено 18:47. Миколаївська область також перебуває під загрозою ракетного ураження.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Нагадаємо, у Херсоні 18 січня лунали гучні вибухи. Російські загарбники обстрілювали місто з території окупованого лівобережжя.

Додамо, ввечері 17 січня російські окупанти атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Сили ППО ліквідували усі ворожі дрони, але внаслідок падіння уламків пошкоджені житлові будинки.