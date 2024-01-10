Полиции удалось идентифицировать семерых погибших в Донецкой области в результате обстрела

Правоохранители в Донецкой области. Фото: t.me/mvs_ukraine

Правоохранителям удалось идентифицировать семерых погибших в Покровске и с. Ровно Донецкой области. Они стали жертвами российского обстрела 6 января.

Об этом сообщает МВД.

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Идентификация погибших в Донецкой области

"Следователи и криминалисты продолжают исследовать фрагменты тел, которые изъяли на местах ракетной атаки 6 января", — говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось установить:

четырех погибших в с. Ровно — трехлетнюю девочку, ее папу и маму, 32 и 30 лет, 59-летнюю бабушку;

троих — в Покровске — 34-летнего мужчины и двух женщин, в возрасте 37 и 39 лет.

Идентификация продолжается. Полицейские устанавливают личности еще четырех погибших.

Пост МВД. Фото: скриншот

Напомним, россияне обстреляли Покровск Донецкой области ракетами С-300 днем 6 января. ГСЧС завершила поисково-спасательные работы на местах ударов.

Также мы писали, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по больнице в Покровске Донецкой области, когда там проходила операция. От осколков стекла пострадал и пациент, и медперсонал, к счастью, погибших нет.