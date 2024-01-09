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Окупанти вдарили по лікарні в Покровську, коли там тривала операція — відео

9 січня 2024 11:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти вдарили по лікарні в Покровську, коли там тривала операція — відео
Лікар за декілька секунд до ракетного удару. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти завдали ракетного удару по лікарні в Покровську Донецької області, коли там тривала операція. Від осколків скла постраждав і пацієнт, і медперсонал, на щастя, загиблих немає.

Про це повідомляє United24

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Як відомо, 6 січня російські загарбники вдарили ракетами по лікарні в Покровську Донецької області якраз в цей момент, коли там тривала операція.

На щастя, обійшлось без загиблих, однак від осколків скла постраждав пацієнт, який був на операційному столі, та медперсонал. Всім вдалося евакуюватися. 

Нагадаємо, сьогодні вночі, 9 січня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим ударом опинився Марганець, що на Нікопольщині.

Крім того, внаслідок ракетного удару по Хмельницькій області 8 січня, кількість жертв зросла до трьох. Тіло ще одного загиблого дістали з-під завалів. 

Також ми писали, що вранці, 8 січня, російські окупанти поцілили по Зміїву на Харківщині — під прицілом була цивільна інфраструктура. Через атаку дехто з цивільних опинились під завалами.  

Додамо, під час ракетної атаки РФ у Запоріжжі було поранено чоловіка за кермом свого автомобіля. Сталося це вчора, 8 січня.

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