Окупанти вдарили по лікарні в Покровську, коли там тривала операція — відео

Лікар за декілька секунд до ракетного удару. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти завдали ракетного удару по лікарні в Покровську Донецької області, коли там тривала операція. Від осколків скла постраждав і пацієнт, і медперсонал, на щастя, загиблих немає.

Про це повідомляє United24.

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Обстріл лікарні у Покровську

Як відомо, 6 січня російські загарбники вдарили ракетами по лікарні в Покровську Донецької області якраз в цей момент, коли там тривала операція.

На щастя, обійшлось без загиблих, однак від осколків скла постраждав пацієнт, який був на операційному столі, та медперсонал. Всім вдалося евакуюватися.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 9 січня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим ударом опинився Марганець, що на Нікопольщині.

Крім того, внаслідок ракетного удару по Хмельницькій області 8 січня, кількість жертв зросла до трьох. Тіло ще одного загиблого дістали з-під завалів.

Також ми писали, що вранці, 8 січня, російські окупанти поцілили по Зміїву на Харківщині — під прицілом була цивільна інфраструктура. Через атаку дехто з цивільних опинились під завалами.

Додамо, під час ракетної атаки РФ у Запоріжжі було поранено чоловіка за кермом свого автомобіля. Сталося це вчора, 8 січня.