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Поліції вдалося ідентифікувати сімох загиблих у Донецькій області внаслідок обстрілу

10 січня 2024 13:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Поліції вдалося ідентифікувати сімох загиблих у Донецькій області внаслідок обстрілу
Правоохоронці у Донецькій області. Фото: t.me/mvs_ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Правоохоронцям вдалося ідентифікувати сімох загиблих у Покровську та с. Рівне Донецької області. Вони стали жертвами російського обстрілу 6 січня.

Про це повідомляє МВС.

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Ідентифікація загиблих у Донецькій області

"Слідчі та криміналісти продовжують досліджувати фрагменти тіл, які вилучили на місцях ракетної атаки 6 січня", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронцям вдалося встановити: 

  • чотирьох загиблих у с. Рівне — трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років, 59-річну бабусю;
  • трьох — у Покровську — 34-річного чоловіка та двох жінок, віком 37 і 39 років.

Наразі ідентифікація триває. Поліцейські встановлюють особи ще чотирьох загиблих.

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Допис МВС. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни обстріляли Покровськ Донецької області ракетами С-300 вдень 6 січня. ДСНС завершила пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів.

Також ми писали, що російські окупанти завдали ракетного удару по лікарні в Покровську Донецької області, коли там тривала операція. Від осколків скла постраждав і пацієнт, і медперсонал, на щастя, загиблих немає.

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