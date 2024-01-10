Поліції вдалося ідентифікувати сімох загиблих у Донецькій області внаслідок обстрілу

Правоохоронці у Донецькій області. Фото: t.me/mvs_ukraine

Правоохоронцям вдалося ідентифікувати сімох загиблих у Покровську та с. Рівне Донецької області. Вони стали жертвами російського обстрілу 6 січня.

Про це повідомляє МВС.

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Ідентифікація загиблих у Донецькій області

"Слідчі та криміналісти продовжують досліджувати фрагменти тіл, які вилучили на місцях ракетної атаки 6 січня", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронцям вдалося встановити:

чотирьох загиблих у с. Рівне — трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років, 59-річну бабусю;

трьох — у Покровську — 34-річного чоловіка та двох жінок, віком 37 і 39 років.

Наразі ідентифікація триває. Поліцейські встановлюють особи ще чотирьох загиблих.

Допис МВС. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни обстріляли Покровськ Донецької області ракетами С-300 вдень 6 січня. ДСНС завершила пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів.

Також ми писали, що російські окупанти завдали ракетного удару по лікарні в Покровську Донецької області, коли там тривала операція. Від осколків скла постраждав і пацієнт, і медперсонал, на щастя, загиблих немає.