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Падение ИЛ-76 в Белгороде — военное руководство провело встречу с родственниками пленных

27 января 2024 00:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Падение ИЛ-76 в Белгороде — военное руководство провело встречу с родственниками пленных
Глава ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Координационный штаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россияне заявили, что на борту упавшего 24 января самолета ИЛ-76 якобы находились украинские военные. Украинское военное руководство провело встречу с родными украинских военнопленных и ответило на их вопросы сегодня, 26 января.

Об этом сообщает пресс-служба Координационного штаба 

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Встреча с родными военнопленных

Главной темой обсуждения стала ситуация с падением российского военного самолета Ил-76М в Белгородской области РФ 24 января, на борту которого, по информации росСМИ, якобы находились украинские пленные.

Глава ГУР Буданов подчеркнул, что пока отсутствует достоверная и исчерпывающая информация по поводу того, кто мог действительно находиться на борту этого самолета.

"Мы собираем и тщательно анализируем всю имеющуюся информацию по этому поводу из очень многих источников. Сейчас отсутствуют сведения, указывающие на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей. В то же время версия российской пропаганды о том, что указанный Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен до сих пор вызывает много вопросов", — отметил он.

По словам первого заместителя главы СБУ Андрущенко, действия россиян свидетельствуют о том, что они пытаются скрыть истинные причины авиакатастрофы от мировой общественности.

"Россия сразу заявила, что не допустит международных экспертов к расследованию катастрофы Ил-76М. Однако Украина будет задействовать все инструменты, чтобы выяснить истинные причины случившегося так и то, кто или что на самом деле перевозилось в том самолете", — сказал он.

Представитель СБУ подчеркнул, что для сбора всей необходимой информации нужно больше времени.

Российская сторона с большой задержкой ответила, сославшись на один из списков, ранее опубликованных на российских ресурсах.

Координационный штаб подтверждает, что 65 украинских бойцов из него действительно планировалось вернуть в Украину в рамках планируемого обмена 24 января.

Фото с места падения самолета ИЛ-76

В то же время родные пленных ознакомились с видео, которые публиковали пропагандистские издания с места авиакатастрофы— пока не найдены особые признаки на обнародованных фрагментах тел, которые указывали бы на украинских военнопленных.

Родные и близкие заверили, что они будут проинформированы, как только уполномоченные органы будут обладать четкой и достоверной информацией по этому поводу.

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Скриншот поста Штаба
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Скриншот поста Штаба

Напомним, что действия россиян по обнародованию информации о падении самолета ИЛ-76 могут свидетельствовать о спланированных и умышленных действиях россиян для дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки.

Также писали, что российские СМИ опубликовали кадры с места падения ИЛ-76 в Белгородской области. На фото и видео не заметны остатки тел большого количества людей, которые по словам российских СМИ якобы находились на борту во время падения.

авиакатастрофа
пленные
Белгородская область
война в Украине

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