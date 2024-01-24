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Російські ЗМІ опублікували нові кадри з місця падіння ІЛ-76 в Бєлгородській області

24 січня 2024 18:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Російські ЗМІ опублікували нові кадри з місця падіння ІЛ-76 в Бєлгородській області
Місце падіння літака ІЛ-76. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав літак ІЛ-76 сьогодні, 24 січня. У мережі з'явилися нові кадри з місця авіакатастрофи. 

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що місце падіння літака почали оглядати слідчі та криміналісти Слідчого Комітету РФ.

Російські ЗМІ пишуть, що такий огляд займе багато часу, оскільки "зона розльоту уламків літака досить велика".

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Уламки літака ІЛ-76. Фото: росЗМІ

На фото та відео не помітно решток тіл великої кількості людей, які за словами російських ЗМІ нібито перебували на борту під час падіння.

Нагадаємо, що у Головному управлінні розвідки оприлюднили інформацію щодо авіакатастрофи ІЛ-76 та чуток, що там перебували українські військовополонені. За словами ГУР, обмін дійсно був запланований на 24 січня, проте Росія припустилась кількох небезпечних критичних помилок

Водночас у Генштабі ЗСУ заявили, що інтенсивність обстрілів України напряму пов'язана зі зростанням кількості військово-транспортних літаків у Бєлгороді.

Крім того, Уповноважений Верховної Ради України із захисту прав людини Дмитро Лубінець наразі займається вивченням усіх аспектів та аналізом зібраної інформації про аварію літака Іл-76. Омбудсмен закликав українців не вестись на провокації ворога та довіряти лише перевіреним джерелам.

росіяни
авіакатастрофа
Бєлгородська область
війна в Україні

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