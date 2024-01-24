Інформація про українських полонених на борту ІЛ-76 — є ознаки спланованості дій ворога

Уламки літака ІЛ-76. Фото: росЗМІ

У Головному управлінні розвідки оприлюднили інформацію щодо авіакатастрофи ІЛ-76. Там заявили, що це може бути пов'язано із запланованим на сьогодні обміном військовополонених, який не відбувся.

Про це пише АрміяINFORM.

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У медіа зазначають, що це може свідчити про сплановані та навмисні дії росіян задля дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки.

Водночас про сплановані дії ворога можуть свідчити й інші деталі, які помітили протягом дня:

пропагандистські телеграм-канали опублікували одразу майже ідентичні пости з посиланням на міноборони РФ раніше за саме відомство;

не пройшло і двох годин після першої звістки про ІЛ-76, як у держдумі РФ уже готували звернення до США та Німеччини з приводу начебто використання їх ракет для збиття літака;

через три години російські військові блогери уже розкручували версії про те, що падіння ІЛ-76 — результат внутрішньої політичної боротьби в Україні;

український боєць, що був у полоні, звернув увагу на аномально малу кількість конвоїрів, які за версією росіян супроводжували полонених.

українські джерела звернули увагу на те, що літак було уражено на зльоті з аеродрому Бєлгорода, хоча міноборони РФ каже, що він летів з Москви

Крім того, українські журналісти встановили імена загиблих членів екіпажу ІЛ-76, які були у списку 117 авіаполку й раніше перевозили зброю та боєприпаси для вбивства мирних українців.

Нагадаємо, що у Головному управлінні розвідки оприлюднили інформацію щодо авіакатастрофи ІЛ-76 та чуток, що там перебували українські військовополонені. За словами ГУР, обмін дійсно був запланований на 24 січня, проте Росія припустилась кількох небезпечних критичних помилок.

Крім того, Уповноважений Верховної Ради України із захисту прав людини Дмитро Лубінець наразі займається вивченням усіх аспектів та аналізом зібраної інформації про аварію літака Іл-76. Омбудсмен закликав українців не вестись на провокації ворога та довіряти лише перевіреним джерелам.

Також ми писали, що російські ЗМІ опублікували нові кадри з місця падіння ІЛ-76 в Бєлгородській області. На фото та відео не помітно решток тіл великої кількості людей, які за словами російських ЗМІ нібито перебували на борту під час падіння.

Журналістам вдалося встановити прізвища членів російського екіпажу, який перебував на літаку. Загибель щонайменше трьох членів екіпажу підтвердили їхні родичі.