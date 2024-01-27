Падіння ІЛ-76 у Бєлгороді — військове керівництво провело зустріч з родичами полонених

Голова ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Координаційний штаб

Росіяни заявили, що на борту літака ІЛ-76, який впав 24 січня нібито перебували українські військові. Українське військове керівництво провело зустріч з рідними українських військовополонених та відповіли на їх запитання сьогодні, 26 січня.

Про це повідомляє пресслужба Координаційного штабу.

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Зустріч з рідними військовополонених

Так, головною темою обговорення стала ситуація з падінням російського військового літака Іл-76М в Бєлгородській області РФ 24 січня, на борту якого, за інформацією росЗМІ, нібито перебували українські полонені.

Голова ГУР Буданов наголосив, що наразі відсутня достовірна та вичерпна інформація з приводу того, хто міг насправді перебувати на борту цього літака.

"Ми збираємо та ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін досі викликає багато запитань", — зазначив він.

За словами першого заступника голови СБУ Андрущенка, дії росіян свідчать про те, що вони намагаються приховати справжні причини авіатрощі від світової громадськості.

"Росія відразу заявила, що не допустить міжнародних експертів до розслідування катастрофи Іл-76М. Проте Україна буде задіювати всі інструменти, аби зʼясувати істинні причини того, що сталося, так і те, хто або що насправді перевозилося в тому літаку", — сказав він.

Представник СБУ підкреслив, що для збору всієї необхідної інформації потрібно більше часу.

Російська сторона з великою затримкою надала відповідь, пославшись на один зі списків, раніше опублікованих на російських ресурсах.

Координаційний штаб підтверджує, що 65 українських бійців з нього дійсно планувалося повернути в Україну в межах запланованого обміну 24 січня.

Кадри з місця падіння літака ІЛ-76

Водночас рідні полонених ознайомилися з відео, які публікували пропагандистські видання з місця авіатрощі — наразі не знайдено особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на українських військовополонених.

Рідних та близьких запевнили, що вони будуть проінформовані, щойно уповноважені органи володітимуть чіткою та достовірною інформацією з цього приводу.

Скриншот допису Штабу

Скриншот допису Штабу

Нагадаємо, що дії росіян щодо оприлюднення інформації про падіння літака ІЛ-76 можуть свідчити про сплановані та навмисні дії росіян задля дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки.

Також ми писали, що російські ЗМІ опублікували кадри з місця падіння ІЛ-76 в Бєлгородській області. На фото та відео не помітно решток тіл великої кількості людей, які за словами російських ЗМІ нібито перебували на борту під час падіння.