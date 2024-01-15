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Олещук прокомментировал сбивание российских самолетов над Азовским морем

15 января 2024 09:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Олещук прокомментировал сбивание российских самолетов над Азовским морем
Самолет радиолокационного обнаружения А-50. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинские защитники сбили российские военные самолеты А-50 и бомбардировщик ИЛ-22. Таким образом, Украина отомстила за ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре, который россияне нанесли год назад.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

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Пост генерал-лейтенанта Олещука. Фото: скриншот

Сбитие российских самолетов

"Это вам за Днепр! Горите в аду, изверги!" — написал Олещук на своей странице в Telegram.

Таким образом командующий Воздушными Силами прокомментировал потери, нанесенные российской военной авиации. Он также подчеркнул, что пока не будет сообщать детали сделки.

Ранее мы рассказывали, что Вооруженные силы Украины, вероятно, подвели два российских самолета над Азовским морем. Речь идет о самолете радиоразведки А-50 и бомбардировщике ИЛ-22.

Напомним, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат указал, что в Крыму российская противовоздушная оборона достаточно мощная, там есть разные комплексы малого, среднего и большого радиуса действия. При этом Воздушные силы ВСУ совершают успешные удары по позициям оккупантов и проводят операции по командным пунктам противника.

Также мы сообщали, что в воздушных силах Украины подтвердили сбивание очередного российского самолета. Им стал многоцелевой тяжелый истребитель Су-34.

война
самолет
Днепр
Украина
авиация

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