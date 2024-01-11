Оккупанты снова ударили по Херсонской области — есть погибший

Последствия обстрелов в Херсонской области. Фото: t.me/olexandrprokudin

Сегодня российские захватчики обстреляли Ивановку Херсонской области. Под прицелом оказались жилые дома, погибший.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Читайте также:

Обстрел Херсонской области 11 января

Прокудин рассказал, что сегодня оккупанты обстреляли Ивановку. В результате вражеской атаки в населенном пункте уничтожен один из жилых домов.

"Из-под завалов дома спасатели извлекли тело погибшего мужчины. Сейчас его личность устанавливается", — говорится в сообщении.

Напомним, что россияне увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области. Только за минувшие сутки захватчики атаковали регион 108 раз из разного типа вооружения.

Также 10 января российские оккупанты ударили двумя ракетами типа С-300 в центре Харькова. Захватчики попали в здание гостиничного комплекса. Спасатели извлекли из-под завалов двух человек. К тому же они эвакуировали еще 19 человек.

Кроме того, вчера захватчики четырежды обстреляли Сумскую область. В общей сложности было зафиксировано 14 взрывов из минометов.