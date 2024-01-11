Оккупанты снова ударили по Херсонской области — есть погибший
Сегодня российские захватчики обстреляли Ивановку Херсонской области. Под прицелом оказались жилые дома, погибший.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрел Херсонской области 11 января
Прокудин рассказал, что сегодня оккупанты обстреляли Ивановку. В результате вражеской атаки в населенном пункте уничтожен один из жилых домов.
"Из-под завалов дома спасатели извлекли тело погибшего мужчины. Сейчас его личность устанавливается", — говорится в сообщении.
Напомним, что россияне увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области. Только за минувшие сутки захватчики атаковали регион 108 раз из разного типа вооружения.
Также 10 января российские оккупанты ударили двумя ракетами типа С-300 в центре Харькова. Захватчики попали в здание гостиничного комплекса. Спасатели извлекли из-под завалов двух человек. К тому же они эвакуировали еще 19 человек.
Кроме того, вчера захватчики четырежды обстреляли Сумскую область. В общей сложности было зафиксировано 14 взрывов из минометов.
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