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Оккупанты снова ударили по Херсонской области — есть погибший

11 января 2024 13:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты снова ударили по Херсонской области — есть погибший
Последствия обстрелов в Херсонской области. Фото: t.me/olexandrprokudin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня российские захватчики обстреляли Ивановку Херсонской области. Под прицелом оказались жилые дома, погибший.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Прокудин рассказал, что сегодня оккупанты обстреляли Ивановку. В результате вражеской атаки в населенном пункте уничтожен один из жилых домов.

"Из-под завалов дома спасатели извлекли тело погибшего мужчины. Сейчас его личность устанавливается", — говорится в сообщении.

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Напомним, что россияне увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области. Только за минувшие сутки захватчики атаковали регион 108 раз из разного типа вооружения.

Также 10 января российские оккупанты ударили двумя ракетами типа С-300 в центре Харькова. Захватчики попали в здание гостиничного комплекса. Спасатели извлекли из-под завалов двух человек. К тому же они эвакуировали еще 19 человек.

Кроме того, вчера захватчики четырежды обстреляли Сумскую область. В общей сложности было зафиксировано 14 взрывов из минометов.

обстрелы
Херсонская область
оккупанты
война в Украине

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