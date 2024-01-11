Окупанти знову вдарили по Херсонщині — є загиблий

Наслідки обстрілів по Херсонській області. Фото: t.me/olexandrprokudin

Сьогодні російські загарбники обстріляли Іванівку Херсонської області. Під прицілом опинились житлові будинки, є загиблий.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Прокудін розповів, що сьогодні окупанти обстріляли Іванівку. Внаслідок ворожої атаки у населеному пункті знищено один із житлових будинків.

"З-під завалів оселі рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Нині його особа встановлюється", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни збільшили інтенсивність обстрілів Херсонської області. Лише за минулу добу загарбники атакували регіон 108 разів з різного типу озброєння.

Також 10 січня російські окупанти вдарили двома ракетами типу С-300 у середмісті Харкова. Загарбники влучили у будівлю готельного комплексу. Рятувальники дістали з-під завалів двох людей. До того ж вони евакуювали ще 19 осіб.

Крім того, вчора загарбники чотири рази обстріляли Сумську область. Загалом було зафіксовано 14 вибухів із мінометів.