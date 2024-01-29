Оккупанты выпустили почти 400 снарядов по Херсонщине за сутки, — ОВА

Последствия обстрелов РФ. Иллюстративное фото: ОВА

Российские захватчики за прошедшие сутки выпустили почти 400 снарядов по Херсонской области. Для этого россияне использовали артиллерию, минометы РСЗО, танки и БпЛА.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

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"За минувшие сутки противник совершил 89 обстрелов, выпустив 390 снарядов, с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА", — говорится в сообщении.

По словам Прокудина, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

В результате вражеских обстрелов были ранены два человека.

Скриншот поста Прокудина

Напомним, что утром 29 января в Херсоне были слышны взрывы. Россияне обстреливали город с оккупированного левобережья.

Также мы писали, что 26 января российские захватчики обстреливали Херсон баллистическими ракетами. В городе раздавались взрывы.