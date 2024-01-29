Оккупанты выпустили почти 400 снарядов по Херсонщине за сутки, — ОВА
Российские захватчики за прошедшие сутки выпустили почти 400 снарядов по Херсонской области. Для этого россияне использовали артиллерию, минометы РСЗО, танки и БпЛА.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
Обстрелы Херсона
"За минувшие сутки противник совершил 89 обстрелов, выпустив 390 снарядов, с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА", — говорится в сообщении.
По словам Прокудина, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
В результате вражеских обстрелов были ранены два человека.
Напомним, что утром 29 января в Херсоне были слышны взрывы. Россияне обстреливали город с оккупированного левобережья.
Также мы писали, что 26 января российские захватчики обстреливали Херсон баллистическими ракетами. В городе раздавались взрывы.
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