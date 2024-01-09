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Оккупанты ударили по больнице в Покровске, когда там длилась операция — видео

9 января 2024 11:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты ударили по больнице в Покровске, когда там длилась операция — видео
Доктор за несколько секунд до ракетного удара. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по больнице в Покровске Донецкой области, когда там продолжалась операция. От осколков стекла пострадал и пациент и медперсонал, к счастью, погибших нет.

Об этом сообщает United24.

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Обстрел больницы в Покровске

Как известно, 6 января российские захватчики ударили ракетами по больнице в Покровске Донецкой области как раз в этот момент, когда там шла операция.

К счастью, обошлось без погибших, однако от осколков стекла пострадал находившийся на операционном столе пациент и медперсонал. Всем удалось эвакуироваться.

Напомним, сегодня ночью, 9 января, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Под вражеским ударом оказался Марганец на Никопольщине.

Кроме того, в результате ракетного удара по Хмельницкой области 8 января количество жертв возросло до трех. Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов.

Также мы писали, что утром, 8 января, захватчики попали в Змиев в Харьковской области — под прицелом была гражданская инфраструктура. Из-за атаки некоторые гражданские оказались под завалами.

Добавим, во время ракетной атаки РФ в Запорожье был ранен мужчина за рулем своего автомобиля. Случилось это вчера, 8 января.

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