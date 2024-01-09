Оккупанты ударили по больнице в Покровске, когда там длилась операция — видео
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по больнице в Покровске Донецкой области, когда там продолжалась операция. От осколков стекла пострадал и пациент и медперсонал, к счастью, погибших нет.
Об этом сообщает United24.
Обстрел больницы в Покровске
Как известно, 6 января российские захватчики ударили ракетами по больнице в Покровске Донецкой области как раз в этот момент, когда там шла операция.
К счастью, обошлось без погибших, однако от осколков стекла пострадал находившийся на операционном столе пациент и медперсонал. Всем удалось эвакуироваться.
Напомним, сегодня ночью, 9 января, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Под вражеским ударом оказался Марганец на Никопольщине.
Кроме того, в результате ракетного удара по Хмельницкой области 8 января количество жертв возросло до трех. Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов.
Также мы писали, что утром, 8 января, захватчики попали в Змиев в Харьковской области — под прицелом была гражданская инфраструктура. Из-за атаки некоторые гражданские оказались под завалами.
Добавим, во время ракетной атаки РФ в Запорожье был ранен мужчина за рулем своего автомобиля. Случилось это вчера, 8 января.
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