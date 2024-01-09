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Ракетний удар по Хмельниччині 8 січня — кількість жертв зросла

9 січня 2024 08:40
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Ракетний удар по Хмельниччині 8 січня — кількість жертв зросла
Наслідки обстрілу Хмельницької області. Фото (архівне): t.me/khmelnytskaODA
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Внаслідок ракетного удару по Хмельницькій області 8 січня, кількість жертв зросла до трьох. Тіло ще одного загиблого дістали з-під завалів. 

Про це повідомили в Хмельницькій ОВА

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У Хмельницькій області дістали ще одне тіло з-під завалів. Станом на сьогодні відомо про трьох загиблих внаслідок ракетного удару росіян 8 січня. 

"До сьогоднішнього ранку 05:42 тривав пошук третього загиблого, внаслідок вчорашньої атаки ворога. Це чоловік 1955 року народження. Висловлюю співчуття рідним та близьким", — сказав начальник ОВА Сергій Тюрін.

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Як відомо, вчора під час повітряної атаки сил ППО збили над Хмельниччиною три ракети. Зазнала пошкоджень житлова забудова — в будинках вибито вікна, пошкоджені автомобілі, нежитлові приміщення. Впродовж дня працювали місцеві комісії для встановлення обсягу завданих пошкоджень, аби якнайшвидше відновити зруйноване.

Відомо про двох поранених, які перебувають на амбулаторному лікуванні. Рятувально-пошукові роботи завершились сьогодні зранку.

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Нагадаємо, 8 січня російська армія також атакувала Харківську область. Ворог влучив у підприємство та навчальний заклад. А також обстріляли торговельний центр у Кривому Розі, десятки приватних будинків та інші громади. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, також є постраждалі.

Загалом,  окупанти завдали масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА. Сили ППО знищили 18 крилатих ракет та вісім "шахедів".

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