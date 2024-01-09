Окупанти обстріляли Дніпропетровську область — які наслідки
Сьогодні вночі, 9 січня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим ударом опинився Марганець, що на Нікопольщині.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Обстріл Дніпропетровської області
"Після опівночі під обстрілом був Марганець, що на Нікопольщині. Ворог вдарив по місту з важкої артилерії", — розповів Лисак.
За його словами, окупанти пошкодили п'ять багатоповерхівок та два автомобілі. Загиблих та постраждалих немає.
Лисак додав, що в інших районах Дніпропетровської області ніч минула спокійно.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Хмельницькій області 8 січня, кількість жертв зросла до трьох. Тіло ще одного загиблого дістали з-під завалів.
Також ми писали, що вранці, 8 січня, російські окупанти поцілили по Зміїву на Харківщині — під прицілом була цивільна інфраструктура. Через атаку дехто з цивільних опинились під завалами.
Додамо, під час ракетної атаки РФ у Запоріжжі було поранено чоловіка за кермом свого автомобіля. Сталося це вчора, 8 січня.
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