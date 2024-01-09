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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область — які наслідки

9 січня 2024 10:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область — які наслідки
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 9 січня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим ударом опинився Марганець, що на Нікопольщині.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"Після опівночі під обстрілом був Марганець, що на Нікопольщині. Ворог вдарив по місту з важкої артилерії", — розповів Лисак.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За його словами, окупанти пошкодили п'ять багатоповерхівок та два автомобілі. Загиблих та постраждалих немає.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Лисак додав, що в інших районах Дніпропетровської області ніч минула спокійно.

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Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Хмельницькій області 8 січня, кількість жертв зросла до трьох. Тіло ще одного загиблого дістали з-під завалів. 

Також ми писали, що вранці, 8 січня, російські окупанти поцілили по Зміїву на Харківщині — під прицілом була цивільна інфраструктура. Через атаку дехто з цивільних опинились під завалами.  

Додамо, під час ракетної атаки РФ у Запоріжжі було поранено чоловіка за кермом свого автомобіля. Сталося це вчора, 8 січня.

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