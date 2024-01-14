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Оккупанты обстреляли подразделение пожарной охраны в Херсонской области, есть раненые

14 января 2024 13:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли подразделение пожарной охраны в Херсонской области, есть раненые
Последствия обстрела Херсонской области. Архивное фото: t.me/olexandrprokudin
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 14 января, российские оккупанты атаковали подразделение местной пожарной охраны в Станиславе. Для очередного обстрела враг использовал дроны камикадзе.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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В результате российской атаки ранения получили четверо пожарных.

"У них диагностировали контузии, взрывчатые и черепно-мозговые травмы", — рассказал Прокудин.

По его словам, после оказания медицинской помощи потерпевшие отказались от госпитализации.

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Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики выпустили по Херсонской области 28 снарядов. В результате этого ранения получили шесть человек.

Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли частный жилищный сектор в селе Веселое Харьковской области. Случилось это сегодня, 13 января, около 09:30.

война
обстрелы
Херсонская область
оккупанты
дроны
Александр Прокудин

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