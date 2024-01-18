Последствия атаки БпЛА на Днепропетровскую область — Лысак рассказал первые детали
Российские захватчики вечером, 17 января, атаковали шахедами Днепропетровскую область. Силы и средства ПВО сбили четыре вражеских БпЛА над регионом.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Вражеская атака БпЛА на Днепропетровскую область 17 января
"Минус четыре шахеда в Павлоградском районе. Спасибо ПВК Восток", — написал Лысак.
По состоянию на 23:50 в Днепропетровской области не объявлена опасность. Воздушная тревога охватила Винницкую, Черкасскую, Одесскую, Николаевскую и Херсонскую.
Последствия российской атаки на Украину
Напомним, что 17 января российские оокупанты обстреляли Днепропетровскую область. Зафиксировано 12 попаданий дронами-камикадзе.
Также мы сообщали, что российские оокупанты 17 января обстреляли автомобиль с людьми в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека, среди которых ребенок.
Добавим, что вечером, 17 января, россияне попали по Чугуеву Харьковской области. Есть повреждения и погибшие.
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