Последствия атаки БпЛА на Днепропетровскую область — Лысак рассказал первые детали

Украинские защитники сбивают вражеские цели. Фото: twitter.com/DefenceU

Российские захватчики вечером, 17 января, атаковали шахедами Днепропетровскую область. Силы и средства ПВО сбили четыре вражеских БпЛА над регионом.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Минус четыре шахеда в Павлоградском районе. Спасибо ПВК Восток", — написал Лысак.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака

По состоянию на 23:50 в Днепропетровской области не объявлена опасность. Воздушная тревога охватила Винницкую, Черкасскую, Одесскую, Николаевскую и Херсонскую.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Последствия российской атаки на Украину

Напомним, что 17 января российские оокупанты обстреляли Днепропетровскую область. Зафиксировано 12 попаданий дронами-камикадзе.

Также мы сообщали, что российские оокупанты 17 января обстреляли автомобиль с людьми в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека, среди которых ребенок.

Добавим, что вечером, 17 января, россияне попали по Чугуеву Харьковской области. Есть повреждения и погибшие.