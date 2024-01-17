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Ворожий удар по Чугуєву — влада повідомляє про загиблих

17 січня 2024 23:18
оновлено: 23:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ворожий удар по Чугуєву — влада повідомляє про загиблих
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські окупанти завдали два удари по Чугуєву Харківської області ввечері, 17 січня. Є пошкодження та загиблі.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Синєгубов зазначив, що внаслідок ворожого удару по Чугуєву пошкоджено місцевий заклад освіти та загинула жінка, що працювала оператором котельні. Також лікарі надали медичну допомогу на місці ще одному постраждалому.

Очільник Харківської ОВА додав, що наразі профільні служби продовжують огляд місць влучань.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Перед цим Повітряні сили повідомляли про загрозу балістичного озброєння в Харківській області. Наразі оголосили відбій небезпеки.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Удари РФ по Харківській області 17 січня

Нагадаємо, що 17 січня росіяни обстріляли село Малий Бурлук на Харківщині. Внаслідок удару постраждала дитина — 10-річний хлопчик. 

Також ми писали, що росіяни знову атакували Куп'янськ, що на Харківщині, з артилерії сьогодні, 17 січня. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено приватні житлові будинки, газову та водопровідну труби. 

Додамо, що кількість жертв в результаті сьогоднішнього авіаудару по селу Великий Бурлук в Харківській області збільшилася. Наразі відомо про одну загиблу жінку та двох поранених дітей. 

Харків
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обстріли
окупанти
Олег Синєгубов
повітряна тривога
ракети
небезпека
люди
війна в Україні
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