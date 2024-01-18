Наслідки атаки БпЛА на Дніпропетровську область — Лисак розповів перші деталі

Українські захисники збивають ворожі цілі. Фото: twitter.com/DefenceU

Російські загарбники ввечері, 17 січня, атакували шахедами Дніпропетровську область. Сили та засоби ППО збили чотири ворожі БпЛА над регіоном.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"Мінус чотири шахеди у Павлоградському районі. Дякую ПвК Схід", — написав Лисак.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака

Станом на 23:50 в Дніпропетровській області не оголошено небезпеки. Повітряна тривога охопила Вінницьку, Черкаську, Одеську, Миколаївську та Херсонську.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Наслідки російської атаки на Україну

Нагадаємо, що 17 січня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Зафіксовано 12 влучань дронами-камікадзе.

Також ми повідомляли, що російські окупанти 17 січня обстріляли автівку з людьми у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей, серед яких дитина.

Додамо, що ввечері, 17 січня, росіяни поцілили по Чугуєву Харківської області. Є пошкодження та загиблі.