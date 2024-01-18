Наслідки атаки БпЛА на Дніпропетровську область — Лисак розповів перші деталі
Російські загарбники ввечері, 17 січня, атакували шахедами Дніпропетровську область. Сили та засоби ППО збили чотири ворожі БпЛА над регіоном.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ворожа атака БпЛА на Дніпропетровську область 17 січня
"Мінус чотири шахеди у Павлоградському районі. Дякую ПвК Схід", — написав Лисак.
Станом на 23:50 в Дніпропетровській області не оголошено небезпеки. Повітряна тривога охопила Вінницьку, Черкаську, Одеську, Миколаївську та Херсонську.
Наслідки російської атаки на Україну
Нагадаємо, що 17 січня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Зафіксовано 12 влучань дронами-камікадзе.
Також ми повідомляли, що російські окупанти 17 січня обстріляли автівку з людьми у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей, серед яких дитина.
Додамо, що ввечері, 17 січня, росіяни поцілили по Чугуєву Харківської області. Є пошкодження та загиблі.
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