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Наслідки атаки БпЛА на Дніпропетровську область — Лисак розповів перші деталі

18 січня 2024 00:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Наслідки атаки БпЛА на Дніпропетровську область — Лисак розповів перші деталі
Українські захисники збивають ворожі цілі. Фото: twitter.com/DefenceU
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські загарбники ввечері, 17 січня, атакували шахедами Дніпропетровську область. Сили та засоби ППО збили чотири ворожі БпЛА над регіоном. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"Мінус чотири шахеди у Павлоградському районі. Дякую ПвК Схід", — написав Лисак.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака

Станом на 23:50 в Дніпропетровській області не оголошено небезпеки. Повітряна тривога охопила Вінницьку, Черкаську, Одеську, Миколаївську та Херсонську.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 17 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Наслідки російської атаки на Україну

Нагадаємо, що 17 січня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Зафіксовано 12 влучань дронами-камікадзе.

Також ми повідомляли, що російські окупанти 17 січня обстріляли автівку з людьми у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей, серед яких дитина.

Додамо, що ввечері, 17 січня, росіяни поцілили по Чугуєву Харківської області. Є пошкодження та загиблі.

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Україна
Дніпропетровська область
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ППО
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