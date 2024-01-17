Окупанти вдарили по автівці на Дніпропетровщині — постраждала дитина

Наслідки обстрілів окупантів. Фото: прокуратура

Російські окупанти обстріляли автівку з людьми у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей, серед яких дитина.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Обстріл автівки на Дніпропетровщині

Лисак розповів, що загарбники поцілили дроном-камікадзе по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Під ворожий вогонь потрапила цивільна автівка з людьми.

Наслідки обстрілів окупантів. Фото: прокуратура

Наслідки обстрілів окупантів. Фото: прокуратура

"Постраждали двоє хлопців. 13-річна дитина — "важка". Юнак 19 років — у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 17 січня російські військові атакували південь України ударними безпілотниками. Сили ППО збивали ворожі цілі впродовж майже трьох годин. Внаслідок збиття дронів на підльоті до Одещини більшість впали в море, однак частина завдала значних пошкоджень.



Уламки деяких збитих БпЛА та вибухова хвиля завдали пошкоджень багатоквартирним будинкам, автомобілям місцевих жителів. Виникли пожежі.

Додамо, російські загарбники атакували Харків увечері 16 січня. Відомо, що окупанти вдарили по житлових кварталах міста, внаслідок чого є постраждалі.

Крім того, за добу загарбники 75 разів обстріляли Херсонську область з різного типу озброєння. Через ворожі атаки троє людей дістали поранення.