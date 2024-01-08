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В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога

8 января 2024 22:53
обновлено: 23:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине воздушная тревога вечером 8 января
Ракета в небе. Иллюстративное фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Украинцы предупреждают об угрозе применения баллистики.

Об этом сообщает карта воздушных тревог alerts.in.ua.

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Воздушная тревога в Украине 8 января

Так, Воздушные Силы предупреждают об угрозе применения россиянами баллистического вооружения. Опасность объявлена в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Полтавской, Одесской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях.

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Скриншот поста Воздушных Сил

Напомним, что в Херсонской и Хмельницкой области до сих пор продолжаются аварийно-спасательные работы после ударов россиян, а в Донецкой области были завершены.

Также мы писали, что 8 января утром в Хмельницкой области раздалось по меньшей мере шесть взрывов. В результате вражеской атаки погибли два человека.

 

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